È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la Statale 130, al chilometro 39, in territorio di Musei.

Per circostanze in fase di accertamento un’Audi avrebbe tamponato una Fiat Punto. Per il conducente dell’Audi solo conseguenze lievi, mentre ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Punta. Si tratta di una famiglia, padre, madre e il loro figlio minorenne. Per il padre, ferito gravemente, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale – al Brotzu di Cagliari – con l’elisoccorso. Anche la moglie e il bambino sono stati ricoverati all’ospedale del capoluogo, dove sono stati trasportati in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Siliqua con il supporto del Nucleo radiomobile di Iglesias, assieme a vigili del fuoco e Anas.

Ripercussioni anche sulla viabilità, con il tratto di Statale che è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.

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