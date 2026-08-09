La Ferrini Quartu riparte da Nicola Elia. Dopo la retrocessione maturata sul campo e il successivo ripescaggio in Serie C Unica, il club quartese ha affidato al tecnico classe 1976 la guida della prima squadra per la stagione 2026/27. Elia prende il posto di Marco Sassaro, allenatore della Ferrini nell'ultimo campionato.

Per l'ex giocatore professionista si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Elia ha infatti disputato con la Ferrini le ultime tre stagioni della sua carriera da atleta, contribuendo alla conquista di due titoli regionali di Serie C e partecipando ai successivi spareggi nazionali per la promozione in Serie B.

Il rapporto con la società quartese è poi proseguito anche dopo il ritiro. Già abilitato come allenatore, Elia è entrato nello staff tecnico della prima squadra come assistente, ruolo ricoperto per tre stagioni e culminato con la vittoria del campionato regionale nel 2023.

Dopo un periodo lontano dalla panchina, per Elia arriva ora la prima esperienza alla guida della Ferrini.

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