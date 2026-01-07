Due sconfitte per la Dinamo Banco di Sardegna nella seconda tappa della Next Gen Cup, torneo riservato alle squadre giovanili della serie A che si sta svolgendo a Rimini. La squadra di coach Sassu ha perso contro la Virtus Bologna 108-43 e poi contro Cantù per 95-47.

Cantù è partita subito forte portandosi sul 25-7 trascinata da un Ventura molto ispirato, 29 punti alla fine per il giocatore dei brianzoli. Il Banco. Nel secondo quarto nuovo strappo di Cantù che ha messo in discesa il match. In casa Dinamo, in doppia cifra solo il lungo Cipriano con 12 punti.

Domani alle 9 ultima gara della tappa, l'avversaria sarà Brescia.

