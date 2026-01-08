Perde anche l'ultima gara della Next Gen Cup la Dinamo, superata nettamente da Brescia 96-58. Con la seconda tappa disputata a Rimini si è conclusa la fase eliminatoria della competizione riservata alle squadre juniores dei club di serie A.

La squadra sassarese è eliminata, passano ai quarti di finale Virtus Bologna, Venezia, Cantù e appunto Brescia per quanto riguarda il girone B. nel gruppo A superano la fase Mlano, Udine, Reggio Emilia e Cremona.

Nella squadra sassarese i migliori realizzatori sono risultati Riccardo Crestano (in prestito dall'Orange Bassano) con 15,6 punti e 7 rimbalzi, Matteo Meschini con 13,6 punti e Michele Cipriano con 12 punti e 5,6 rimbalzi. Miglior tiratore Alessandro Giordo col 46% nelle triple.

© Riproduzione riservata