E' stato presentato ieri, nella sala consiliare della Provincia di Nuoro, il Trofeo Regione Sardegna - NU4 Basket, Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto, torneo nazionale riservato alle rappresentative regionali Under 15 maschili in programma nel capoluogo barbaricino da venerdì a domenica.

Organizzato dalla Pallacanestro Nuoro in collaborazione con il Comitato regionale FIP Sardegna, l’evento vede la presenza al PalaConi di via Lazio le selezioni di Sardegna, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e una rappresentativa congiunta Umbria-Marche, riunendo circa 250 tra atleti e staff, oltre a numerosi accompagnatori.

«È una grande soddisfazione constatare la crescita di questa manifestazione», ha sottolineato Annalisa Canova, in rappresentanza della Regione, evidenziando anche «il valore dello sport come veicolo di inclusione e memoria». Sulla stessa linea il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu: «Nuoro vuole essere una città accogliente, capace di offrire ai giovani un’esperienza di confronto e crescita».

La manifestazione, alla seconda edizione, nasce per ricordare due figure del basket nuorese, Marco Fadda e Roberto Ravarotto, e si propone come momento di confronto tecnico e crescita per i giovani atleti, unendo dimensione sportiva e valore sociale.

Il torneo prevede una prima fase a gironi e finali per i piazzamenti, con gare distribuite nelle tre giornate.

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