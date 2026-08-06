L'Esperia partirà da Casale Monferrato, la Klass Sennori debutterà invece in casa contro il College Borgomanero. La Federbasket ha diramato il calendario della Serie B Interregionale 2026/27, al via il 27 settembre con le due rappresentanti sarde inserite nella Conference Nord.

Sarà un esordio tutt'altro che semplice per la formazione di Federico Manca, attesa sul parquet di una società abituata a frequentare categorie ben più prestigiose. La prima gara casalinga è in programma una settimana dopo, il 3 ottobre, al PalaPirastu contro il Basketball Gallaratese, mentre il 10 ottobre i rossoblù faranno visita alla Varese Academy.

La Klass, invece, inizierà il proprio cammino davanti al pubblico di casa contro il College Borgomanero, realtà da sempre attenta alla valorizzazione dei giovani, dalla quale è emerso anche Francesco Ferrari, oggi tra i prospetti della Virtus Bologna e della Nazionale. Il primo impegno esterno porterà i romangini sul campo del Don Bosco Crocetta Torino, mentre alla terza giornata è in programma il debutto casalingo contro Oleggio.

Il derby d'andata tra Esperia e Sennori è fissato per il 9 dicembre al PalaPirastu (12a giornata), mentre il ritorno si giocherà il 21 marzo in Romangia. La regular season si concluderà il 10 aprile: l'Esperia riceverà la Bocconi Milano, mentre la Klass sarà impegnata sul campo di Saronno.

Esperia Cagliari. Il cammino dei rossoblù inizierà il 27 settembre sul parquet della Novipiù Monferrato (ritorno il 9 gennaio). A seguire la sfida interna con il Basketball Gallaratese (3 ottobre, ritorno 17 gennaio), la trasferta contro la Varese Academy (10 ottobre, ritorno 23 gennaio), la gara casalinga con Nerviano (17 ottobre, ritorno 31 gennaio), la trasferta di Pavia (25 ottobre, ritorno 6 febbraio), il match interno con il College Borgomanero (31 ottobre, ritorno 10 febbraio), la sfida sul campo della Virtus Cermenate (7 novembre, ritorno 13 febbraio), la trasferta di Saronno (14 novembre, ritorno 20 febbraio), la gara interna con il Basket 7 Laghi (21 novembre, ritorno 27 febbraio), la trasferta di Oleggio (28 novembre, ritorno 6 marzo), il confronto casalingo con il Campus Varese (5 dicembre, ritorno 14 marzo), il derby con la Klass Sennori al PalaPirastu (9 dicembre, ritorno il 21 marzo in Romangia) e la trasferta sul campo del Don Bosco Crocetta (12 dicembre, ritorno 27 marzo). Il girone d'andata si chiuderà con il turno di riposo, mentre il ritorno terminerà il 10 aprile.

Pallacanestro Sennori. I romangini debutteranno il 27 settembre davanti al proprio pubblico contro il College Borgomanero (ritorno 10 gennaio). Seguiranno la trasferta sul campo del Don Bosco Crocetta (3 ottobre, ritorno 17 gennaio), la sfida interna con Oleggio (11 ottobre, ritorno 23 gennaio), la gara esterna contro il Basketball Gallaratese (18 ottobre, ritorno 31 gennaio), la trasferta di Bocconi Milano (24 ottobre, ritorno 7 febbraio), le gare casalinghe con Virtus Cermenate (1 novembre, ritorno 10 febbraio) e Campus Varese (8 novembre, ritorno 13 febbraio), la trasferta di Pavia (15 novembre, ritorno 21 febbraio), la sfida interna con Nerviano (22 novembre, ritorno 28 febbraio), il viaggio a Casale Monferrato contro la Novipiù (29 novembre, ritorno 7 marzo), la gara casalinga con il Basket 7 Laghi (6 dicembre, ritorno 14 marzo), il derby d'andata con l'Esperia al PalaPirastu (9 dicembre, ritorno il 21 marzo a Sennori) e il turno di riposo alla 13 giornata. La stagione regolare si chiuderà il 10 aprile con la gara interna contro la Varese Academy.

La formula prevede una prima fase con gare di andata e ritorno all'interno del girone. Le prime otto classificate accederanno ai playoff promozione, mentre le ultime sei saranno coinvolte nella lotta salvezza: la 15esima retrocederà direttamente in Serie C, le squadre dall'11esimo al 14esimo posto si sfideranno invece nei playout, con altre due retrocessioni in palio.

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