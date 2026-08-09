Continua nel segno dei ritorni il mercato del San Salvatore Selargius. Dopo Martina Pandori, il club giallonero ha riportato in Sardegna anche Adriana Cutrupi, che aveva già vestito la maglia selargina tra il 2020 e il 2022.

Pivot classe 1996 di 187 centimetri, Cutrupi arriva dall'Ants Viterbo, con cui ha disputato l'ultimo campionato di Serie A2 Femminile facendo registrare circa 7 punti di media. Il suo innesto aggiunge ulteriore esperienza al reparto lunghi della formazione affidata al nuovo tecnico Fabrizio Asunis.

Per il San Salvatore si tratta del secondo ritorno di questa prima fase di mercato. Nei giorni scorsi era stato infatti definito anche l'ingaggio di Celia Fiorotto, lunga argentina reduce da un'ottima annata ad Ancona, sempre in A2.

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