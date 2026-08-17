Nel primo turno di Coppa Italia è stato proprio il 4-1 dello Spezia sulla Torres il risultato più vistoso. Sconfitta attesa, anche se non nelle proporzioni, viste le carenze dell'organico in difesa e sulle fasce, accentuate da infortuni e acciacchi. Basti dire che i difensori di ruolo erano solo tre e nell'ultimo quarto d'ora ha giocato solo Berto dopo le uscite di Zanandrea e Nunziatini.

La sconfitta è facilmente assorbibile dalla squadra, ma suona come un invito alla società ad accelerare le operazioni di mercato, perché anche se Antonelli potrebbe rientrare in tempi brevissimi, per Scaringi ci vorranno almeno altre tre settimane e comunque occorre avere un altro difensore in un reparto numericamente ridotto.

Stesso discorso per le fasce: a sinistra si è sacrificato Masala, con Liviero utilizzato solo dopo un'ora. Pure in questo caso è urgente avere almeno un altro giocatore di ruolo, perché a oggi sulle corsie esterne la rosa a disposizione del tecnico Greco conta solo su Zecca e Liviero, davvero troppo poco per affrontare un girone B che sembra avere innalzato la qualità generale.

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