«Mio nonno ha vissuto in Sardegna e mia madre è nata qui ed è rimasta sino a tre anni, non ha ricordi nitidissimi ma sono belli e riguardano le persone e il cibo»: è quasi un ritorno per Kaze Kajami-Keane, play canadese ma con evidenti legami con la Sardegna, anche se deve ancora farsi dire dalla mamma in quale paese ha vissuto.

Disponibilissimo, come del resto Simone Aromando, il nuovo straniero della Dinamo arriva dalla Germania (Chemnitz e Braunschweig) ha ricevuto recensioni positive anche da chi ha giocato a Sassari, come Scott Bamforth e Dyshawn Pierre: «Mi hanno parlato benissimo della Dinamo, della società e del tifo fantastico, e a questo punto della carriera era proprio un'esperienza che volevo fare».

Sabato Kajani-Keane raggiungerà la nazionale del Canada per disputare due gare di qualificazione ai Mondiali, contro Panama e Argentina, ma i primi giorni sono bastati per immergersi nella nuova realtà: «Sono focalizzato sul gruppo, che è molto buono, siamo già molto uniti e voglio vincere, tutti siamo focalizzati su questo obiettivo».

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