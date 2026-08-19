Una nuova colonia felina protetta a Muros. La Giunta comunale ha riconosciuto infatti lo status al gruppo di gatti liberi stabilmente presente in via Roma, vicino all’ingresso dell’anfiteatro “Su Corrale”.

La colonia è composta attualmente da circa 15 gatti e 3 cuccioli. La presenza stabile degli animali è stata accertata anche attraverso un sopralluogo effettuato il 14 luglio dal personale della Polizia Locale, che ha individuato anche il punto destinato alla somministrazione di cibo e acqua all’interno dell’anfiteatro “Su Corrale”.

Il riconoscimento rappresenta un passo concreto nella tutela degli animali e nella gestione responsabile delle colonie feline presenti sul territorio. La normativa nazionale e regionale riconosce, infatti, la protezione dei gatti che vivono in libertà e vieta di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

La delibera prevede ora l’avvio dell’iter amministrativo, d’intesa con il Servizio Veterinario dell’ASL di Sassari, finalizzato al censimento e alla mappatura della colonia, nonché alla pianificazione degli interventi di sterilizzazione e microchippatura. Gli animali, dopo gli interventi, dovranno essere reimmessi nel loro habitat originario.

La Giunta ha inoltre nominato come referente ufficiale della colonia la stessa richiedente che ne ha presentato istanza, affidandole la cura quotidiana degli animali e il rispetto delle prescrizioni previste dal Vademecum del Responsabile di colonia. La referente si è dichiarata disponibile a occuparsi del nutrimento e della vigilanza dei gatti nel rispetto del decoro urbano e dell’igiene pubblica. Il provvedimento stabilisce inoltre il divieto di danneggiare i punti di rifugio e alimentazione della colonia, così come di disturbare, allontanare o maltrattare i gatti censiti.

«Il riconoscimento della colonia felina – sottolinea il sindaco Federico Tolu, – consente di dare una cornice ufficiale alla presenza degli animali e di promuovere una gestione ordinata e responsabile, con particolare attenzione al loro benessere, alla tutela dell’ambiente urbano e alla convivenza con la comunità, tematiche alle quali l’Amministrazione, grazie a mirate politiche in tema di benessere animale, ha sempre promosso».

(Unioneonline)

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