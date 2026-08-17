Si è sfiorata la tragedia a Sant’Antioco dove, a pochi passi dalla spiaggia di Su forru ‘a macchina, un bambino è precipitato in un pozzo facendo un volo di quasi due metri. È accaduto ieri pomeriggio in un’area utilizzata come parcheggio di una località molto frequentata da famiglie con bambini.

Il bimbo, di pochi anni, secondo quanto ricostruito anche dalle testimonianze di alcuni presenti è caduto nel pozzo a causa del cedimento della copertura in cemento su cui era poggiato. Immediato l’intervento, dopo l’allarme dei genitori, di alcuni bagnanti che sono riusciti a recuperare il bambino. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, il piccolo se la sarebbe cavata con alcuni lividi.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e operai del Comune di Sant’Antioco, e l’area è stata subito transennata.

«Si tratta di un vecchio pozzo che da terra sporge per circa 70 centimetri. Non è più in funzione e quando a giugno ho fatto l’ultimo sopralluogo, perché abbiamo ripulito la spiaggia, era sigillato» spiega il sindaco Ignazio Locci. «Preciso che l’area è di proprietà della società Igea – continua poi il primo cittadino - , fortunatamente non è accaduto il peggio. Noi abbiamo già provveduto alla messa in sicurezza e domani il pozzo verrà riempito con materiali inerti e chiuso».

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