«Il giovane paziente Yael Trepy ricoverato presso la Terapia intensiva emergenza urgenza del SS. Annunziata è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero». È il nuovo bollettino medico, appena diramato dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sulle condizioni dell’attaccante ventenne del Cagliari, che domenica pomeriggio ha avuto un incidente in piscina in una villa a Baja Sardinia, rischiando di annegare.

«Apiretico. Prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria», continua la nota su Trepy. Che poi dà un aggiornamento sui prossimi passaggi: «Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente».

La prognosi per Trepy continua a essere riservata. «Il Cagliari Calcio rinnova l’invito al rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia, eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati ove disponibili», fa sapere la società rossoblù.

© Riproduzione riservata