Cagliari-Verona, ufficiali data e orario della partita di Coppa ItaliaI rossoblù torneranno in campo per i sedicesimi di finale, sempre alla Domus
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Cagliari-Verona si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 21 all’Unipol Domus. A ufficializzarlo la Lega Calcio Serie A, con date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match, sempre in gara secca e con rigori in caso di parità al 90’, non vedrà Fabio Pisacane in panchina visto che oggi è stato squalificato dopo l’espulsione di venerdì.
Il Verona si è qualificato domenica, battendo la Virtus Entella ai rigori (5-4, 2-2 al 90’). Il Cagliari, invece, è reduce dall’1-0 sull’Arezzo. La vincente della sfida del 3 settembre sarà poi impegnata agli ottavi di finale in casa della Roma, fra dicembre e gennaio.
Questo il calendario completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Parma-Cremonese martedì 1 settembre ore 18
Torino-Monza martedì 1 settembre ore 21
Sassuolo-Frosinone mercoledì 2 settembre ore 15
Udinese-Venezia mercoledì 2 settembre ore 18
Palermo-Mantova giovedì 3 settembre ore 18
Cagliari-Verona giovedì 3 settembre ore 21
Genoa-Südtirol martedì 15 settembre ore 18
Fiorentina-Pisa martedì 15 settembre ore 21