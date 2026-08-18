Cagliari-Verona si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 21 all’Unipol Domus. A ufficializzarlo la Lega Calcio Serie A, con date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match, sempre in gara secca e con rigori in caso di parità al 90’, non vedrà Fabio Pisacane in panchina visto che oggi è stato squalificato dopo l’espulsione di venerdì.

Il Verona si è qualificato domenica, battendo la Virtus Entella ai rigori (5-4, 2-2 al 90’). Il Cagliari, invece, è reduce dall’1-0 sull’Arezzo. La vincente della sfida del 3 settembre sarà poi impegnata agli ottavi di finale in casa della Roma, fra dicembre e gennaio.

Questo il calendario completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Parma-Cremonese martedì 1 settembre ore 18

Torino-Monza martedì 1 settembre ore 21

Sassuolo-Frosinone mercoledì 2 settembre ore 15

Udinese-Venezia mercoledì 2 settembre ore 18

Palermo-Mantova giovedì 3 settembre ore 18

Cagliari-Verona giovedì 3 settembre ore 21

Genoa-Südtirol martedì 15 settembre ore 18

Fiorentina-Pisa martedì 15 settembre ore 21

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