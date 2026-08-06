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Cagliari Calcio

L’evento

Trofeo Gigi Riva, grandi emozioni alla presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Il capitano rossoblù Deiola: «Vogliamo onorare il ricordo del Mito»
Riccardo Spignesi
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lo scontro

Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»

L’amministratore delegato del club rossoblù ai microfoni di Videolina: «Doveva presentarsi agli allenamenti, è arrivato un certificato medico: il ragazzo è mal consigliato»
Fabiano Gaggini
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(Foto Valerio Spano)
(Foto Valerio Spano)
il caso

Esposito presenta un certificato di malattia: «Stress emotivo e ansia». Il Cagliari lo multa

Sta finendo malissimo tra il club rossoblù e l’attaccante, unica strada possibile la cessione: l’Atalanta è la squadra più interessata
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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari
il caso

Caso Esposito-Cagliari, Pisacane: «Rappresentiamo una maglia gloriosa, ci vuole rispetto per questi colori»

L’allenatore dopo il pari contro l’Union Berlino: «Dispiace, ma il gruppo viene prima di tutto»
Riccardo Spignesi
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(Foto Cagliari Calcio)
(Foto Cagliari Calcio)
la partita

Prodezze di Trepy e Mendy, ma il Cagliari viene raggiunto nel finale dall’Union Berlino

Finisce 2-2 l’amichevole in Germania dei rossoblù, che subiscono due gol negli ultimi cinque minuti
Riccardo Spignesi
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Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari (foto Valerio Spano)
Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari (foto Valerio Spano)
serie a

Esposito-Cagliari, è strappo: l’attaccante non parte per la Germania

Nuovo capitolo della vicenda di mercato che riguarda il giocatore di Castellammare di Stabia
Riccardo Spignesi
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Harry Winks nell'amichevole Cagliari-Sampdoria (foto Valerio Spano)
Harry Winks nell'amichevole Cagliari-Sampdoria (foto Valerio Spano)
serie a

Winks vuole prendersi il Cagliari: «Speriamo che sia una bella stagione»

Il nuovo centrocampista rossoblù: «Qui c’è un gruppo genuino e leale, mi piace la cultura del calcio italiano»
Riccardo Spignesi
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Franco Baresi in azione contro il Cagliari, nella sua 700esima partita con la maglia del Milan (Ansa)
Franco Baresi in azione contro il Cagliari, nella sua 700esima partita con la maglia del Milan (Ansa)
il post

Anche il Cagliari piange Baresi: «Un campione che ha scritto la storia del calcio»

Cordoglio della società rossoblù per la bandiera del Milan e della Nazionale, scomparso all’età di 66 anni
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calcio

Cagliari, dal Sudtirol arriva il difensore Kofler

Prestito con obbligo riscatto, via Veroli. Ieri sera incontro per il futuro di Esposito
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calcio

Cagliari, Akarakiri si presenta: «Mi ispiro a Pogba. Spero di fare bene e non vedo l’ora di iniziare»

Il centrocampista inglese, nuovo acquisto rossoblù: «Pisacane mi aiuterà a crescere»
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Il dottor Marco Scorcu, che ha chiuso la sua esperienza al Cagliari lo scorso 30 giugno
Il dottor Marco Scorcu, che ha chiuso la sua esperienza al Cagliari lo scorso 30 giugno
serie a

Cagliari, novità nello staff medico: Gabriele Cirillo nuovo responsabile

Subentra al dottor Marco Scorcu, che conclude il suo percorso in rossoblù dopo oltre trent’anni
Riccardo Spignesi
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Tifosi in coda al Ticket Service per la vendita libera degli abbonamenti del Cagliari (foto Spignesi)
Tifosi in coda al Ticket Service per la vendita libera degli abbonamenti del Cagliari (foto Spignesi)
serie a

Cagliari, lunghe file al botteghino per il via della vendita libera degli abbonamenti

Dopo la fase dedicata alle prelazioni, ultimi posti disponibili per i tifosi rossoblù
Riccardo Spignesi
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l’amichevole

Kingstone-gol nel finale, il Cagliari batte 1-0 il Modena

Una zampata in mischia dello zambiano decide la seconda e ultima partita della squadra di Pisacane a Temù
Alberto Masu
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Claudio Ranieri e Tommaso Giulini ai tempi del Cagliari
Claudio Ranieri e Tommaso Giulini ai tempi del Cagliari
le dichiarazioni

Ranieri nuovo dt della Nazionale, Giulini: «Contento per la sua scelta, spero ci sia anche Zola»

Il presidente del Cagliari sul ribaltone in casa Italia: «Maldini e Leonardo testardi nel voler prendere Pirlo»
Riccardo Spignesi
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dal ritiro

Cagliari, Giulini sul “caso” Esposito: «Non merita il trattamento delle ultime ore»

Il presidente rossoblù su Videolina e Radiolina: «Sorpresi dalle voci di una rottura, si è romanzato troppo su questa vicenda»
Riccardo Spignesi
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le dichiarazioni

Caprile si prende il Cagliari: «Contento di essere un leader. Mercato? Penso solo a giocare»

«Mi fa piacere essere uno dei giocatori più rappresentativi di una squadra così importante»
Alberto Masu
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le dichiarazioni

Fazzini si presenta: «Cagliari è la scelta giusta. Cento anni dopo, io come mio bisnonno»

«A centrocampo posso fare tutti i ruoli, ma preferisco la mezzala»
Alberto Masu
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Francesco Gallea
Francesco Gallea
calciomercato

Cagliari, nuova cessione: Gallea va alla Juve Stabia

Dopo Pintus, un altro giovane rossoblù si trasferisce per accumulare esperienza
Riccardo Spignesi
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Nicola Pintus (foto Cagliari Calcio)
Nicola Pintus (foto Cagliari Calcio)
calciomercato

Cagliari, il difensore Pintus si trasferisce alla Pianese

Nuova esperienza per il giocatore reduce da un prestito al Cosenza
Riccardo Spignesi
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
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