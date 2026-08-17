Potevano essere travolte altre persone nella fuga del barchino di 14 migranti che ieri alle 17 a Su Giudeu, nella famosissima spiaggia di Chia in territorio di Domus de Maria, ha investito una turista di 17 anni che si trovava all’altezza della boa che delimita la corsia di accesso dei natanti verso terra.

Un impatto che le ha provocato fratture al braccio e forse al capo facendole perdere i sensi, tanto che avrebbe avuto un principio di annegamento.

Qui in pochi istanti è arrivato l’elisoccorso inviato dal 118, da dove sono scesi i medici che hanno assistito la ragazza per almeno mezz’ora prima di trasportarla a bordo e volare d’urgenza verso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove è ancora sotto osservazione.

Proprio da alcune testimonianze è emerso il particolare dei mancati soccorsi: il barchino nella presunta fuga avrebbe anche rischiato di travolgere altre persone in acqua e si è fermato solo a Tuerredda, pochi chilometri più avanti. Qui però i suoi occupanti sono stati fermati dai militari, che li hanno identificati e poi, dopo alcune ore, fatti salire su un pullman che li ha portati all’hotspot di Monastir.

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