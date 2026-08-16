L’Italia si aggiudica la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati davanti alla Gran Bretagna ed è prima nel medagliere, proprio davanti ai britannici, agli Europei di atletica di Birmingham. Lo storico risultato dopo l’oro di Larissa Iapichino che ha trionfato nel salto in lungo: l'azzurra, con la misura di 7 metri ottenuta al primo tentativo, è arrivata davanti per un centimetro all'inglese Jazmin Sawyers, argento, e alla francese Hilary Kpatcha, bronzo.

Medaglia di bronzo invece per Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro nella 4x400 femminile. Oro all'Olanda, argento alla Gran Bretagna.

(Unioneonline)

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