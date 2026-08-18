Buone notizie per Trepy: l’attaccante rossoblù si è risvegliato a 48 ore dall’incidente in piscinaIl giocatore del Cagliari, vent’anni, resta comunque in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata
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Si era parlato di un miglioramento, nel pomeriggio è avvenuto il miracolo. A quarantotto ore dal dramma che ha sconvolto il mondo sportivo, Yael Trepy si è risvegliato.
Ma per ora l’attaccante francese, vent’anni, da quattro tesserato dal Cagliari resterà nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove lunedì è stato ricoverato in coma farmacologico, dopo essere – di fatto – annegato nella piscina di una villa presa in affitto assieme a dieci amici e due compagni di squadra per un paio di giorni in via Vaddi di Jatta a Baja Sardinia.