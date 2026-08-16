Cagliari-Verona per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo il successo di venerdì dei rossoblù contro l’Arezzo per 1-0, è arrivato ai rigori quello dell’Hellas contro la Virtus Entella: 5-4 il risultato complessivo, dopo il 2-2 al 90’. Il match si giocherà sempre in gara secca all’Unipol Domus a settembre (la prima o la terza settimana), con data e orario ancora da definire.

Stasera, al Bentegodi, a segnare per prima è stata la Virtus Entella con Guiu al 15’, dopo aver saltato un avversario lanciato sulla sinistra e con un lungo check per verificare un eventuale fuorigioco che però non c’era. Pareggia subito dopo la ripresa del gioco Compagnon, al 20’ su un’azione confusa in area, e Sarr con una discesa palla al piede manda avanti il Verona al 36’. Di Franzoni, dagli undici metri, il gol che prolunga la sfida (85’).

Ai rigori, Lucas Felippe realizza il primo per l’Entella e Mulattieri replica per il Verona. Guiu azzarda il cucchiaio ma alza troppo la mira: palla alta. A segno anche Kastanos e di nuovo Franzoni, mentre Bernède tira debolmente e Del Frate para senza difficoltà. Leali però riscatta immediatamente il compagno, respingendo la conclusione di Corona, e il destro di Edmundsson porta avanti (5-4) il Verona. Il successivo palo di Tirelli, terzo errore della Virtus Entella su cinque, conclude la serie e la partita partita.

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