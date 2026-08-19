Sassarese, cresciuto nelle giovanili della Dinamo, ha poi "emigrato" a Fabriano e Vicenza in serie B e la società biancoblù lo ha chiamato per la prima squadra, non come giovane dodicesimo, ma come elemento funzionale. Riccardo Pisano ringrazia e spiega: «Il coach Vitali e il ds Citrini mi hanno scelto perché sono convinti che possa ritagliarmi sempre più spazio e utile alla squadra».

Pisano ammette: «Giocare per la squadra della mia città è una grossa responsabilità. Da sassarese rappresento tutti quei ragazzi che si allenano ogni giorno per cercare di crescere e arrivare in prima squadra come ho fatto io».

Play ragionatore, Riccardo Pisano illustra le proprie caratteristiche: "Sono uno che cerca di leggere le situazioni, di capire cosa è bene per la squadra. I due anni di esperienza e qualche chilo di muscoli mi hanno fatto crescere e ora assorbo i contatti e sono pronto a giocarmela con chiunque".

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