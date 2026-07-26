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Ciclismo e Triathlon

Pogacar vince il suo quinto Tour de France (foto Ansa/Epa)
Pogacar vince il suo quinto Tour de France (foto Ansa/Epa)
Ciclismo

Tour de France, Pogacar trionfa per la quinta volta ed entra nella leggenda

All’olandese Van der Poel l’ultima tappa di Parigi davanti a Philipsen, lo sloveno eguaglia il record di 4 campioni
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Giuseppe Ragatzu (Karel Sport)
Giuseppe Ragatzu (Karel Sport)
Ciclismo e Triathlon

Ciclismo, la Karel Sport Sinnai brilla sulle Dolomiti

Ottimo risultato per Giuseppe Ragatzu
Antonio Serreli
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Atleti in gara
Atleti in gara
l’evento

Ad Alghero il gotha del Triathlon per la tappa italiana della World Championship Series

Gli atleti si sfideranno su 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 di corsa
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Wout van Aert vince la Parigi-Roubaix davanti a Tadej Pogacar (foto Ansa/Epa)
Wout van Aert vince la Parigi-Roubaix davanti a Tadej Pogacar (foto Ansa/Epa)
Ciclismo

Van Aert vince la Parigi-Roubaix, beffato Pogacar

Il belga trionfa in volata all’arrivo al velodromo, le lacrime per un successo che gli mancava da tempo
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La volata di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo (foto Ansa)
La volata di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo (foto Ansa)
Ciclismo

Milano-Sanremo, Pogacar cade, si rialza e vince: il campione del mondo trionfa nella “Classicissima” ed entra nella storia

Lo sloveno, dopo una caduta e un incredibile recupero, regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock
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ciclismo

Bis di Donati a Olbia, a Zana il Giro della Sardegna

L’asso della Soudal-QuickStep vince la trentesima edizione della gara
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Alessandra Todde si prepara a dare il via alla quinta tappa del Giro di Sardegna, Nuoro-Olbia
Alessandra Todde si prepara a dare il via alla quinta tappa del Giro di Sardegna, Nuoro-Olbia
Ciclismo

Todde a Nuoro: «Sosterremo ancora il Giro della Sardegna»

Alla partenza dell’ultima tappa, la presidente della Regione assicura che la corsa a tappe resterà nel calendario internazionale anche nei prossimi anni
Carlo Alberto Melis
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Nicolò Garibbo dopo la corsa (foto Melis)
Nicolò Garibbo dopo la corsa (foto Melis)
la gara

Giro della Sardegna, il ligure Garibbo vince la prima tappa

Il ciclista del Team Ukyo chiude davanti a tutti nella prima tappa da Castelsardo a Bosa
Carlo Alberto Melis
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Giro di Sardegna, via alla prima tappa (foto Carlo Alberto Melis)
Giro di Sardegna, via alla prima tappa (foto Carlo Alberto Melis)
Ciclismo

Partito il Giro di Sardegna: l’emozione del sardo Cireddu

Via alla prima tappa da Castelsardo a Bosa, applausi per Fabio Aru e per le vecchie glorie Bugno e Chiappucci
Carlo Alberto Melis
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La conferenza stampa di presentazione del Giro di Sardegna (foto G. Marras)
La conferenza stampa di presentazione del Giro di Sardegna (foto G. Marras)
ciclismo

Cinque Continenti collegati per il Giro di Sardegna

La gara è una vetrina per l'isola e avrà come ambassador Moser, Chiappucci, Bugno e Aru
Giampiero Marras
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Giorgio Carta mentre verifica che le misure della bicicletta rispettino le linee guida UCI.
Giorgio Carta mentre verifica che le misure della bicicletta rispettino le linee guida UCI.
le gare

Giorgio Carta convocato per l’UAE Tour 2026

L’eccellenza sarda nella meccanica World Tour. Il tecnico Shimano NRS sarà in servizio negli Emirati Arabi dal 16 al 22 febbraio: sette tappe, 1.004 chilometri e 3.600 metri di dislivello
Antonio Serreli
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Una tappa del giro di Sardegna del 2009 (L'Unione Sarda)
Una tappa del giro di Sardegna del 2009 (L'Unione Sarda)
la gara

Il Giro di Sardegna torna dopo 15 anni: 175 atleti con 25 team

Cinque tappe da Castelsardo a Olbia per 830 chilometri: «Sport protagonista ma è anche un modo per far conoscere l’Isola»
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Podio categoria M5: 1° Pietro Pitzanti, 2° Adriano Delunas, 3° Giuseppe Mainas, con l’assessora allo Sport Fabiana Boscu
Podio categoria M5: 1° Pietro Pitzanti, 2° Adriano Delunas, 3° Giuseppe Mainas, con l’assessora allo Sport Fabiana Boscu
la gara

Ciclismo, grande spettacolo per la Coppa Città di Monserrato

Il 5° Memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas
Antonio Serreli
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Podio M5: al cento Alessandro Saddi con Sandro Marras (Alghero) e Gianluca Monaco (Ciclobottega)
Podio M5: al cento Alessandro Saddi con Sandro Marras (Alghero) e Gianluca Monaco (Ciclobottega)
ciclismo

Eros Piras domina anche nel Gravel: bis dopo il Memorial Etzi, nel femminile vince Manunta

La gara nella suggestiva cornice delle Tenute Maestrale di Donori
Antonio Serreli
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Chris Froome (foto Ansa/Epa)
Chris Froome (foto Ansa/Epa)
Francia

Chris Froome gravemente ferito dopo la caduta in allenamento: la corsa in ospedale, pneumotorace e fratture

Il campione, quattro volte vincitore del Tour de France, dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico
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Simon Yates (Ansa)
Simon Yates (Ansa)
ciclismo

Giro d’Italia 2025: il vincitore è Simon Yates

L'inglese in trionfo al Circo Massimo di Roma. Kooj vince l'ultima tappa. Il saluto del Papa ai ciclisti: «Siete un modello»
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Massimo Rava con Giorgio Carta, meccanico sardo
Massimo Rava con Giorgio Carta, meccanico sardo
ciclismo

Giorgio Carta, meccanico della carovana del Giro, racconta la sua esperienza

Assistente tecnico Shimano, ha esordito nella nona tappa da Gubbio a Siena
Antonio Serreli
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Ciclisti alla partenza gara di Nureci
Ciclisti alla partenza gara di Nureci
sport

Ciclismo, Nureci: a Piras e Pili il trofeo Funtana Susu in memoria a Gianni Fois

Un successo con 160 ciclisti all’evento dedicato al ciclista poliziotto di Oristano
Antonio Serreli
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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