Federico Russu è il nuovo segretario generale del Monastir in Serie D. Un innesto di assoluto valore per l'area organizzativa e regolamentare: Russu porta in dote oltre dieci anni di esperienza nella gestione amministrativa e federale del mondo del calcio, maturata ai vertici di realtà strutturate come l'Olbia Calcio 1905.

«Arrivo a Monastir con grande entusiasmo e con la consapevolezza di entrare a far parte di una società ambiziosa, che ha voglia di programmare con serietà. Da questa stagione», ha dichiarato Russu, «mi aspetto un percorso di crescita costante, basato sul lavoro quotidiano e sulla cura dei dettagli; lavoreremo sodo per consolidare la categoria e gettare basi solide per i prossimi anni, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente il club e regalare grandi soddisfazioni a tutto l'ambiente».

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