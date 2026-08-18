È ancora Tittia. Il fantino di Nurri sempre più nella storia del Palio di Siena, con Anda e Bola riporta alla vittoria la contrada del Nicchio dopo 28 anni.

Giovanni Atzeni domina il Palio dell’Assunta e trionfa per la tredicesima volta in piazza del Campo, avvicinando ulteriormente "Aceto" (Andrea Degortes), re del Palio moderno che vanta 14 vittorie.

L’ultima vittoria del Nicchio risaliva al 1998, Tittia è riuscito a cancellare l’attesa più lunga tra le contrade. E lo ha fatto proprio con quella da cui era cominciata la sua storia a Siena. Atzeni, infatti, ha corso i primi quattro Palii della carriera col Nicchio. E ne aveva fatti successivamente altri tre, senza mai vincerne uno.

Anda e Bola, allevato in Sardegna, aveva già vinto un Palio.

Attesa estenuante, la gara è iniziata intorno alle 20.10 e Tittia si è portato subito davanti a tutti, dominando con un largo vantaggio sino all’arrivo, dove è caduto ed è stato subito soccorso. Dalle prime informazioni le conseguenze non sarebbero gravi: Tittia, cosciente, è stato portato in ospedale per accertamenti.

(Unioneonline/L)

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