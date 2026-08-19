Allarme rientrato per Alessandro Deiola e Paul Mendy in vista di Parma-Cagliari. Il centrocampista di San Gavino, capitano ed ex della partita in programma sabato alle 20.45, e l’attaccante senegalese hanno recuperato dall’affaticamento alla coscia che li aveva tenuti a parte all’inizio della settimana: saranno quindi regolarmente a disposizione di Fabio Pisacane per l’esordio in Serie A.

Entrambi stamattina hanno lavorato in gruppo, con la seduta che ha previsto inizialmente dei giochi di posizione, a seguire serie di esercitazioni dedicate al possesso palla. A chiudere la sessione, Pisacane e il suo staff hanno fatto svolgere delle partitelle giocate su spazi ridotti.

Domani nuovo allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini, venerdì la rifinitura e la partenza per Parma dove il Cagliari aprirà il suo campionato.

© Riproduzione riservata