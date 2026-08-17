Cagliari, primo allenamento verso il Parma: individuale per due giocatoriSeduta inevitabilmente condizionata da quanto accaduto a Yael Trepy
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Comprensibilmente scossa dopo l’incidente avvenuto ieri a Yael Trepy, la squadra del Cagliari – fra giocatori e staff tecnico – si è ritrovata questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Dopo la vittoria di venerdì in Coppa Italia contro l’Arezzo, l’orizzonte diventa l’esordio in Serie A sabato alle 20.45 al Tardini contro il Parma.
Hanno svolto una sessione di allenamento individuale in campo Alessandro Deiola e Paul Mendy: entrambi lavorano per smaltire un leggero affaticamento alla coscia. Le loro condizioni dovranno essere rivalutate nei prossimi giorni.
Per il gruppo lavori su tecnica e possesso palla. A chiudere serie di partitelle giocate su campo ridotto. Domani, il Cagliari tornerà ad allenarsi di mattina.