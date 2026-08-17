Un veterano tra i pali per una formazione dalla carta d'identità bassa. Il ventinovenne sassarese Davide Cherchi è il nuovo portiere del Latte Dolce. Alto 190cm, sarà il titolare nel ruolo.

Cherchi arriva dall’Atletico Uri, squadra con la quale ha disputato il campionato di Serie D nella scorsa stagione. Oltre che ad Uri, Cherchi ha militato anche Nel San Teodoro, nel Delta Calcio Rovigo, nel Lanusei e nell’Ossese.

Formatosi nel settore giovanile del Cagliari ha militato nella squadra Primavera rossoblù, mentre in serie D ha totalizzato 54 presenze tra campionato e Coppa.

© Riproduzione riservata