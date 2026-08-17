Il Latte Dolce ingaggia il portiere Davide CherchiIl giocatore sassarese si è formato nel settore giovanile del Cagliari
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Un veterano tra i pali per una formazione dalla carta d'identità bassa. Il ventinovenne sassarese Davide Cherchi è il nuovo portiere del Latte Dolce. Alto 190cm, sarà il titolare nel ruolo.
Cherchi arriva dall’Atletico Uri, squadra con la quale ha disputato il campionato di Serie D nella scorsa stagione. Oltre che ad Uri, Cherchi ha militato anche Nel San Teodoro, nel Delta Calcio Rovigo, nel Lanusei e nell’Ossese.
Formatosi nel settore giovanile del Cagliari ha militato nella squadra Primavera rossoblù, mentre in serie D ha totalizzato 54 presenze tra campionato e Coppa.