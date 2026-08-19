Il Cagliari debutterà in Serie A questo sabato alle 20.45 a Parma, ma la prima partita in casa è un big match: domenica 30 alla stessa ora contro l’Inter campione in carica. Da domani parte la vendita dei biglietti per l’incontro della seconda giornata all’Unipol Domus, con due fasi: la prima, dalle 10 alle 23.59 di domani, per i possessori della membership Islanders (solo online), la seconda, la vendita libera, dalla stessa ora di venerdì.

I prezzi vedono 45 euro per le due curve, 125 euro per i Distinti, 155 euro per la Tribuna Blu e 205 per la Tribuna Rossa. Previste riduzioni per donne, Under-18 e Over-65 a 105 euro in Distinti, 125 euro in Tribuna Blu e 155 euro in Tribuna Rossa. A questi prezzi vanno aggiunti 3 euro di prevendita su tutti i canali di vendita.

Dalle 16 di venerdì sino alle 19 di sabato 29 sarà attiva anche la vendita dei biglietti per il settore ospiti, online e nei punti vendita autorizzati TicketOne. Le restrizioni per Cagliari-Inter riguardano i residenti in Lombardia, che hanno il divieto di acquisto nei settori ordinari e la possibilità (solo se in possesso della fidelity card dell’Inter) di acquistare i tagliandi esclusivamente in quello per gli ospiti. I residenti fuori dalla Lombardia, anche se possessori di fidelity card dell’Inter, non possono acquistare il biglietto in settore ospiti ma solo nei settori ordinari. Prezzo 40 euro più diritti di prevendita.

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