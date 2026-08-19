Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto sarà l’arbitro di Parma-Cagliari, anticipo della prima giornata di Serie A 2026-2027. Il campionato comincia sabato con le partite inaugurali e una delle quattro che aprono il programma è quella del Tardini, dove si gioca alle 20.45. Con lui gli assistenti Vito Mastrodonato (sezione di Barletta) e Mattia Politi (Lecce), quarto ufficiale Daniele Doveri (Roma 1), al Var ci saranno Federico Dionisi (L’Aquila) con assistente Ivano Pezzuto (Lecce).

L’unico precedente di Perenzoni non è certo un ricordo positivo per il Cagliari. Si tratta della sconfitta per 2-0 contro il Modena il 3 febbraio 2023 in Serie B, gara fortemente contestata per l’espulsione di Marko Rog a fine primo tempo (doppio giallo più che discutibile). È reduce da Cremonese-Sampdoria di Coppa Italia, lunedì scorso.

Queste le designazioni integrali della prima giornata di Serie A.

Inter-Monza sabato 22 agosto ore 18.30 – Livio Marinelli

Udinese-Como sabato 22 agosto ore 18.30 – Alberto Ruben Arena

Genoa-Napoli sabato 22 agosto ore 20.45 – Marco Di Bello

Parma-Cagliari sabato 22 agosto ore 20.45 – Daniele Perenzoni

Frosinone-Juventus domenica 23 agosto ore 18.30 – Giovanni Ayroldi

Venezia-Lecce domenica 23 agosto ore 18.30 – Antonio Rapuano

Atalanta-Sassuolo domenica 23 agosto ore 20.45 – Valerio Crezzini

Torino-Milan domenica 23 agosto ore 20.45 – Luca Zufferli

Bologna-Lazio lunedì 24 agosto ore 18.30 – Fabio Maresca

Roma-Fiorentina lunedì 24 agosto ore 20.45 – Matteo Marcenaro

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