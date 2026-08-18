La bella notizia di giornata è quella più attesa: Yael Trepy si è svegliato dal coma. L’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove l’attaccante del Cagliari è ricoverato in Terapia Intensiva da domenica pomeriggio, alle 18.45 ha diramato un nuovo bollettino medico: «Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio».

«Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente», ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. Trepy «ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili».

«Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio», conclude il bollettino, con ulteriori aggiornamenti sulle condizioni cliniche di Trepy che «saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro».

Fra i primi a festeggiare per il positivo aggiornamento sulle condizioni di Trepy c’è il presidente Tommaso Giulini. «Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto», il suo messaggio. «Poco fa è arrivata quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme».

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