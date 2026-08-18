È un albergatore toscano di 64 anni la persona deceduta questa mattina nella spiaggia di Rena di Matteu, nel litorale di Aglientu. Per l’uomo sono stati purtroppo inutili tutti i tentativi di soccorso, il dramma si è consumato davanti alla moglie che si trovava in spiaggia. Rena di Matteu è una spiaggia molto vicina a quella di Rena Majore.

A causa della condizione delle strade, uno degli accessi a Rena di Matteu è chiuso da almeno due anni, il personale del 118 ha avuto difficoltà a individuare la zona dove era stato richiesto l’intervento. Gli operatori non riuscivano a individuare il sito e hanno anche sbagliato spiaggia.

Le ambulanze sono arrivate alle 12:33 minuti, l’allarme era stato lanciato poco prima di mezzogiorno. l’elicottero di Arrus è arrivato alle 12:57.

Rena di Matteu è una delle spiagge libere del litorale di Aglientu, non ci sono concessioni e quindi neanche l’assistenza ai bagnanti. La vittima, stando quanto riferito ad alcuni testimoni, si trovava in difficoltà e non è riuscita a a raggiungere la riva. Probabilmente dopo numerosi tentativi, l’uomo è stato colto da un malore. Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto di Porto Torres.

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