Squalifica per una giornata e multa di 10.000 euro per Fabio Pisacane, dopo l’espulsione venerdì scorso nel match di Coppa Italia vinto 1-0 contro l’Arezzo. È quanto ha stabilito il Giudice Sportivo, all’indomani della fine dei trentaduesimi di finale, con tutti i provvedimenti sulle partite giocate negli ultimi giorni. Il tecnico, in conferenza stampa, si era poi scusato per la sua reazione.

Pisacane non potrà quindi essere in panchina nel prossimo impegno di Coppa Italia, Cagliari-Verona che si giocherà sempre in gara secca alla Domus la prima o la terza settimana di settembre (data e orario ancora da definire). La motivazione dell’espulsione è «per avere, al 53’ del secondo tempo, con atteggiamento aggressivo, rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa». A segnalare l’infrazione lo stesso quarto ufficiale, Davide Di Marco.

Per il Cagliari arriva anche una multa, di 3.000 euro: non è legata all’espulsione di Pisacane, ma a titolo di responsabilità oggettiva «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo». Daniel Maldini e Matteo Prati, entrambi ammoniti, entrano in diffida.

© Riproduzione riservata