L’attaccante del Cagliari, Yael Trepy, è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’annuncio arriva direttamente dal club rossoblù, dopo un incidente avvenuto nella giornata di ieri mentre il giocatore – che sfruttava il weekend libero a seguito della vittoria contro l’Arezzo – si trovava nel Nord Sardegna, dove ha rischiato di annegare in piscina.

L’incidente è occorso durante il pomeriggio, quando il giovane attaccante ha perso conoscenza. È stato fondamentale il trasferimento immediato in ospedale, dove è stato intubato: Trepy ha svolto tutti gli accertamenti del caso, che fortunatamente hanno dato esito negativo.

Trepy - che ha compiuto vent’anni lo scorso 20 maggio - continuerà a essere monitorato in ospedale e, per fortuna, la situazione sembra essere meno preoccupante di quanto era apparsa al momento dell’incidente. «In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari», la nota della società. «Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili».

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