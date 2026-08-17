È deceduta dopo un mese di lotta tra la vita e la morte Michela Rubiu, la donna di Solanas ferita gravemente all’alba del 23 luglio dal marito Alessandro Pintus al culmine di un litigio furibondo andato in scena al bar di proprietà della vittima nella frazione a mare di Sinnai.

Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza.

Ora per l’indagato reo confesso, responsabile anche dell’omicidio del fratello Andrea Pintus commesso poco dopo nell’abitazione di famiglia a Quartu, l’accusa cambierà in duplice omicidio volontario.

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