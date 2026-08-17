È Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a mandare un messaggio di vicinanza verso Yael Trepy in rappresentanza del club rossoblù, dopo l’incidente in piscina che ha coinvolto il giovane attaccante nella giornata di ieri. Il francese continua a essere ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato trasportato ieri verso le 18.

«Siamo tutti con te, Yael», il pensiero di Giulini e del Cagliari per Trepy. «La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto».

Trepy avrebbe dovuto far ritorno in gruppo oggi pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. I giocatori del Cagliari avevano avuto il weekend di Ferragosto libero dopo la vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro l’Arezzo di venerdì: ieri pomeriggio l’incidente in piscina, con l’attaccante che ha rischiato di annegare.

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