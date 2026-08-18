È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. La notizia, che si sta diffondendo sui social e media, è stata confermata dallo storico driver del 'Capitano' che aveva compiuto a maggio i 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli.

Varenne aveva disputato l'ultima gara il 28 settembre 2002, in Canada. Nato il 19 maggio 1995 nell'allevamento di Zenzalino di Alessandro Viani con una genealogia unica - il padre era figlio di Speedy Somolli, da Speedy Crown e la madre figlia di Zebu, da Sharif di Iesolo - Varenne ha corso in carriera 72 gare vincendone 63, raccogliendo oltre sei milioni di euro in premi (primato assoluto davanti alla statunitense Moni Maker).

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