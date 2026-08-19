Il Mut di Stintino inaugura la mostra di Gabriella TorriUn percorso di scoperta attraverso un linguaggio artistico capace di coniugare ricerca estetica, sensibilità e riflessione
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Il Museo della Tonnara di Stintino ospita l'inaugurazione della mostra dell'artista Gabriella Torri, un nuovo appuntamento dedicato all'arte contemporanea che arricchisce il programma culturale estivo del museo.
L'esposizione invita il pubblico a intraprendere un percorso di scoperta attraverso un linguaggio artistico capace di coniugare ricerca estetica, sensibilità e riflessione.
Le opere di Gabriella Torri instaurano un dialogo con lo spazio museale, offrendo nuove chiavi di lettura sul rapporto tra memoria, identità e paesaggio, temi che trovano nel Museo della Tonnara un contesto particolarmente significativo. La mostra propone un itinerario nel quale ogni opera diventa occasione di incontro e di confronto, stimolando il visitatore a osservare la realtà da prospettive inedite.
Attraverso forme, colori e materiali, l'artista costruisce una narrazione che invita a soffermarsi sul valore della memoria, sulla forza evocativa delle immagini e sul legame tra l'uomo e il territorio.
L'inaugurazione rappresenta un momento di dialogo con il pubblico e un'opportunità per conoscere più da vicino il percorso artistico di Gabriella Torri, approfondendone la poetica e le fonti di ispirazione.