Il Museo della Tonnara di Stintino ospita l'inaugurazione della mostra dell'artista Gabriella Torri, un nuovo appuntamento dedicato all'arte contemporanea che arricchisce il programma culturale estivo del museo.

L'esposizione invita il pubblico a intraprendere un percorso di scoperta attraverso un linguaggio artistico capace di coniugare ricerca estetica, sensibilità e riflessione.

Le opere di Gabriella Torri instaurano un dialogo con lo spazio museale, offrendo nuove chiavi di lettura sul rapporto tra memoria, identità e paesaggio, temi che trovano nel Museo della Tonnara un contesto particolarmente significativo. La mostra propone un itinerario nel quale ogni opera diventa occasione di incontro e di confronto, stimolando il visitatore a osservare la realtà da prospettive inedite.

Attraverso forme, colori e materiali, l'artista costruisce una narrazione che invita a soffermarsi sul valore della memoria, sulla forza evocativa delle immagini e sul legame tra l'uomo e il territorio.

L'inaugurazione rappresenta un momento di dialogo con il pubblico e un'opportunità per conoscere più da vicino il percorso artistico di Gabriella Torri, approfondendone la poetica e le fonti di ispirazione.

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