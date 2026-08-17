Fabio Pisacane è stato fondamentale nella crescita di Yael Trepy, visto che gli ha dato fiducia in Primavera – dove ha segnato il gol del definitivo 0-3 nella finale vinta contro il Milan il 9 aprile 2025 – sia in prima squadra – con esordio lo scorso 8 gennaio e gol dopo quattro minuti contro la Cremonese. E oggi è grande l’apprensione da parte del tecnico, così come di tutto il mondo Cagliari, per le condizioni del giovane attaccante francese, ricoverato in ospedale a Sassari dopo l’incidente in piscina.

«Da quattro anni ti vedo crescere, lottare e superare ogni ostacolo», il toccante messaggio di Pisacane rivolto a Trepy, con una storia sul suo profilo Instagram. «Oggi affronti la partita più importante: continua a combattere, Yael. Sono come sempre accanto a te, ti aspetto». Nel tardo pomeriggio, il tecnico ha guidato il primo allenamento della settimana per il Cagliari.

Trepy è in coma farmacologico, ricoverato in Terapia Intensiva dopo aver rischiato di annegare domenica pomeriggio nella piscina di una villa nel Nord Sardegna, dove si trovava per trascorrere il weekend libero dato da Pisacane alla squadra a seguito della vittoria in Cagliari-Arezzo. Nel pomeriggio è arrivato un messaggio anche da parte del presidente Tommaso Giulini.

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