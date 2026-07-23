Scontro frontale in via Sassari, a pochi passi dal centro di Porto Torres. Il bilancio è di tre feriti, vittime dell’impatto violento avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza di oggi 23 luglio. Secondo una prima ricostruzione un uomo a bordo della Bmw, diretta verso il centro, avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro una Alfa Romeo, in direzione opposta che, a seguito dell’impatto dopo un testa-coda ha sfondato la vetrina della farmacia Scaccia, ridotta in frantumi.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, immediatamente soccorse dagli operatori sanitari del 118, allarmati dai residenti. Dopo le prime cure i feriti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a disciplinare la viabilità. I carabinieri della compagnia di via Antonelli hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della esatta dinamica.

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