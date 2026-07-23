Una discussione nel litorale culminata con il tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita nel sangue. Sono i contorni di quanto avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu. In caserma c'è già un sospettato sentito dal pm di turno e dai carabinieri: si tratta del fratello della vittima che ha anche sparato alla propria moglie.

Questa la prima ricostruzione fornita dai carabinieri: l’allarme scatta poco prima delle sei, il 118 segnala ai militari la presenza di una donna di 47 anni ferita in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima sarebbe stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo che subito dopo fugge a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6 e 10, una seconda segnalazione al 118 richiede un intervento urgente in via Asfodelo al Margine Rosso (Quartu), dove un’altra persona, un uomo di 42 anni, risulta colpita da arma da fuoco.

Via Asfodelo a Margine Rosso, il luogo dell'omicidio

La svolta alle sei e un quarto quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si presenta in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello.

Carabinieri e 118 giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne, rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.

(Unioneonline/A.D).

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