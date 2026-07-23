Paura ieri notte per un incendio doloso divampato nel centro abitato. Le fiamme sono partite intorno alle 23 dal grande giardino di una villa in via Amendola, mettendo a rischio le abitazioni vicine.

Tempestivo è stato l’intervento delle squadre di soccorso: per spegnere il rogo sono arrivati in via Amendola gli agenti della compagnia barracellare di Capoterra, guidati dal capitano Ignazio Simone, e tre auto dei vigili del fuoco di Cagliari.

L’incendio è stato circoscritto prima che raggiungesse la villa e le abitazioni vicine. Resta da chiarire cosa abbia fatto scaturire le fiamme: i residenti della zona hanno riferito di aver visto dei ragazzi scappare, ma non è chiaro se possano avere avuto un ruolo nello scoppio dell’incendio.

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