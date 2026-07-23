Tavolo di confronto tra gli ex sindaci di Uri e l’attuale primo cittadino per valorizzare l’impegno dei cittadini uriesi. Mercoledì scorso, nella Sala Giunta del Comune di Uri, si è insediato l’Organo di valutazione per il conferimento delle onorificenze comunali. Nel regolamento approvato lo scorso 10 aprile dal Consiglio comunale era stato previsto che ai membri di diritto - Sindaco, Presidente del Consiglio Sebastiano Petretto e due consiglieri, uno di maggioranza Annamaria Cadeddu uno di minoranza Pierpaolo Risso - si affiancassero tutti gli ex sindaci.

Questo consentirà di rappresentare la storia recente di Uri, dal 1978 a oggi, con un’unica sedia vuota: quella lasciata da Uccio Galzerano. «Vi confesso che mi ha fatto davvero piacere vedere seduti attorno allo stesso tavolo tante donne e tanti uomini che, negli ultimi cinquant’anni, si sono spesi per il bene del nostro paese». Sono le parole del sindaco Matteo Emanuele Dettori.

«Tutti loro continuano a essere una risorsa preziosa per la crescita della nostra comunità e, se è vero che in quella sede si parla principalmente di premi e riconoscimenti civici, è altrettanto vero che questo organismo può diventare un luogo di sintesi tra esperienza, idee e visione, al servizio di Uri», ha concluso il primo cittadino.

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