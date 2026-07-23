Dopo il blackout di ieri di 24 ore e l’invio di un gruppo elettrogeno di emergenza da parte di E-Distribuzione, non sono finiti a Serdiana i disagi per cittadini e imprese.

Il generatore di corrente sistemato davanti al Municipio per garantire il servizio in attesa del ripristino delle linee elettriche danneggiate si è fermato questa mattina.

Sul posto stanno operando le squadre di E-Distribuzione per far ripartire le macchine. Da giorni nel paese del Parteolla si assiste a continui sbalzi di corrente e a interruzioni del servizio elettrico.

Ieri il prolungato blackout ha bloccato le attività economiche e costretto il Comune a sospendere l’attività degli uffici. La sindaca Alessi Puddu ha presentato una denuncia ai carabinieri e inviato una diffida formale al gestore elettrico per chiedere l’immediato intervento di ripristino del servizio. Il Comune invita inoltre famiglie e imprese a inviare le segnalazioni per i danni subiti per l’avvio di un’azione risarcitoria

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