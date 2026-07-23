Maxi controllo della Guardia Costiera di Cagliari. Il bilancio ammonta a 14mila euro di sanzioni e il sequestro di 36 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità. I militari del Centro Controllo Pesca della Capitaneria di porto di Cagliari hanno effettuato ieri una serie di verifiche nell'hinterland del capoluogo, ispezionando un ristorante della periferia di Quartu, una pescheria in un centro commerciale di Cagliari e un'altra pescheria in un paese del circondario.

L'attività ha portato a tre illeciti amministrativi, uno per ciascun esercizio commerciale controllato. Nel corso delle ispezioni, come si legge in un comunicato della Guardia Costiera, sono stati sequestrati complessivamente 36 chili di prodotti ittici. Nel ristorante è stato trovato tonno rosso e polpo privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Nelle due pescherie, invece, sono stati sequestrati tonno rosso (Thunnus thynnus), moscardini, gambero rosso, gambero rosa, occhi verdi, pesce spada e triglie, anch'essi sprovvisti della documentazione prevista dalla normativa.

In una delle pescherie, inoltre, sono stati sequestrati anche due chili di prodotti ittici commercializzati oltre la data di scadenza.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata