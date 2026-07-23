L'ultimo appuntamento, intitolato "Se sta bene fa star bene. Immagini e idee sul welfare culturale", chiude il percorso del 6° Festival Sociale ConTenere analizzando il ruolo della cultura nella costruzione del benessere delle persone e delle comunità. L'incontro si terrà venerdì 24 luglio alle ore 21 presso Casa Santi Angeli in via Matta 2 a Sassari.

Negli ultimi anni il concetto di welfare culturale ha assunto una crescente centralità nel dibattito scientifico e nelle politiche pubbliche. Il Festival affronta questo tema attraverso due prospettive complementari: da una parte il contributo della ricerca sociologica, affidato agli studiosi dell'Università degli Studi di Sassari Romina Deriu docente di Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale e Giampiero Branca ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, per approfondire il significato del welfare culturale ed evidenziare come la partecipazione alla vita culturale rappresenti un fattore determinante per la qualità della vita, la coesione sociale e la crescita delle comunità.

Dall'altra parte Ignazio Chessa, regista, autore, fondatore de Lo Teatrì di Alghero e attore con oltre quarant'anni di carriera internazionale, e Irene Dore, pianista e direttrice del coro dell’Università di Sassari, offriranno un viaggio attraverso le loro esperienze di teatro e musica, mostrando come la cultura possa essere strumento di crescita personale, relazione e cura, ma anche interrogandosi sulle condizioni in cui operano artisti e operatori culturali per ragionare non solo sul benessere generato dalla cultura, ma anche sul “benessere della cultura”, elemento indispensabile per costruire comunità vive e partecipi.

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