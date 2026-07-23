indagini in corso
23 luglio 2026 alle 08:28aggiornato il 23 luglio 2026 alle 08:35
Alba di sangue tra Quartucciu e Solanas: un uomo ucciso a colpi di pistola, grave una donnaL’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. La ferita è stata trasportata d’urgenza al Brotzu
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Tragedia nelle prime ore della mattina tra Quartucciu e Solanas con un uomo morto e una donna ferita gravemente a causa di un’arma da fuoco tra le 5.30 e le 6.
L’uomo è stato colpito a Quartucciu, mentre la donna - trasportata in gravi condizioni al Brotzu - nella frazione di Solanas.
Sul posto i carabinieri per le indagini e ricostruire la vicenda. Tra le prime ipotesi, potrebbe essere stata la stessa persona ad aver sparato a entrambi.
***Notizia in aggiornamento***
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