Tra Sebastiano Esposito e il Cagliari adesso lo strappo è completo. Il caso legato all’attaccante di Castellammare di Stabia non si placa e, anzi, continua a turbare il precampionato dei rossoblù con un nuovo capitolo: la mancata partenza del giocatore per l’amichevole di domani contro l’Union Berlino. Negli scorsi giorni, il presidente Tommaso Giulini aveva provato a gettare acqua sul fuoco.

Dopo la discussione di domenica scorsa con l’allenatore Fabio Pisacane e il direttore sportivo Pietro Accardi, e il successivo incontro di giovedì sera tra il suo agente Mario Giuffredi (lo stesso che ha portato Gianluca Gaetano all’Atalanta) e la dirigenza rossoblù, stamattina l’attaccante ha scelto di non prendere parte all’ultimo allenamento del ritiro di Ponte di Legno.

Esposito non partirà quindi con i compagni per la trasferta in Germania, dove domani alle 14 il Cagliari giocherà in amichevole contro l’Union Berlino, formazione arrivata undicesima nella scorsa Bundesliga. A questo punto una cessione immediata non va esclusa.

© Riproduzione riservata