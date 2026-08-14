Scatta alle 18.30 la stagione del Cagliari, con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro l’Arezzo. All’Unipol Domus prima partita ufficiale e subito tante novità per la squadra di Fabio Pisacane, che si presenta molto rinnovata rispetto a come aveva chiuso il 2025-2026. A cominciare dal caso legato a Sebastiano Esposito, che ieri ha presentato un nuovo certificato medico.

Sarà il 4-3-2-1 il modulo base dei rossoblù, con il doppio play Winks-Romano e la presenza di Jacopo Fazzini a fare da collante con il reparto offensivo. Dove, nel terzetto d’attacco, la novità potrebbe essere subito Daniel Maldini: ieri Pisacane ha fatto intendere che può già partire dal 1’. In difesa, con Yerry Mina che sta ancora ritrovando la condizione, ci sarà il capitano Alessandro Deiola accanto a Juan Rodríguez. Tanti ex Cagliari nell’Arezzo, da Cristian Bucchi in panchina ad Alberto Cerri di punta passando per Artur Ioniță a centrocampo.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Arezzo: arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese, calcio d’inizio alle ore 18.30.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Chierico, Ioniță; Arena, Cerri, Tavernelli. Allenatore: Bucchi.

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