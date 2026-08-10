È atterrato alle 10.45 di stamattina Giuseppe Aurelio, nuovo acquisto del Cagliari, che completa il tris di innesti dopo Daniel Maldini (già ufficiale) e Kevin Carlos (nell’Isola da sabato notte, come il suo compagno di reparto). Il laterale proviene dallo Spezia, con la trattativa chiusa con l’ex direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi che da poco più di un mese si è accordato con i liguri.

«Sono molto felice ed emozionato per questa nuova esperienza: non vedo l’ora di cominciare», ha dichiarato Aurelio all’aeroporto di Elmas, appena arrivato con un volo proveniente da Fiumicino. «Ho già avuto modo di parlare con alcuni dei miei nuovi compagni, fra cui Romano con cui ho giocato l’anno scorso, e adesso vado a incontrarli».

Per Aurelio trasferimento a titolo definitivo, con il giocatore che ha già svolto le visite mediche sabato a Roma. Nelle prossime ore è prevista anche l’ufficialità del laterale sinistro classe 2000, che sarà l’alternativa ad Adam Obert e dà più tempo a Riyad Idrissi di recuperare dal grave infortunio al ginocchio di marzo. Fa il percorso inverso, direzione La Spezia, il portiere Giuseppe Ciocci.

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