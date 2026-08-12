Il Cagliari saluta Raterink: giocherà in OlandaVa all’Ado Den Haag, era arrivato in rossoblù poco più di sei mesi fa
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La sua assenza dalla distinta sabato scorso contro il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, era stata il segnale di un’imminente cessione. Ora c’è anche l’ufficialità: Othniël Raterink è un nuovo giocatore dell’Ado Den Haag. Il laterale torna così in Olanda, dove giocherà in prestito per tutta la stagione in Eredivisie, la massima serie.
Raterink è arrivato a Cagliari sul finire della sessione invernale dello scorso mercato, dal De Graafschap. Il terzino destro classe 2006 ha debuttato il 20 marzo contro il Napoli ed è stata la sua unica presenza in rossoblù, perché le successive nove le ha fatte con la Primavera nel campionato Under-20.
«Quando si è presentata l’opportunità di portarlo in squadra abbiamo raggiunto rapidamente un accordo: con lui inseriamo un difensore giovane, talentuoso e versatile che ha già fatto grande esperienza a livello professionistico», le parole del direttore tecnico dell’Ado Den Haag, Mark Wotte. Raterink vestirà la maglia numero 2.