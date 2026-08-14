Il dramma
14 agosto 2026 alle 20:05
Malore mentre fa il bagno, muore in spiaggia a Is ArenasInutile purtroppo l’arrivo dell’elisoccorso
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Un sessantottenne di Oristano è morto questo pomeriggio nel mare di Is Arenas. L'uomo, in base alle prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua.
Dalla centrale operativa del 118 è stato inviato anche l'elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.
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