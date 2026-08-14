Un sessantottenne di Oristano è morto questo pomeriggio nel mare di Is Arenas. L'uomo, in base alle prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua.

Dalla centrale operativa del 118 è stato inviato anche l'elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. 

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