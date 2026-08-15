Una donna di 48 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno di un bed & breakfast di Villanova Monteleone.

A dare l’allarme, la notte del 14 agosto, sono stati i proprietari della struttura ricettiva. Sul caso la Procura di Sassari ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte.

La vittima, nata a Sassari e residente in Valle D’Aosta, si trovava da qualche giorno in vacanza nell’Isola.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alghero che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, avranno il compito di ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Nel frattempo la salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale per essere sottoposta ad autopsia, esami che consentiranno di stabilire le cause della morte. 

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