Villanova Monteleone: trovata morta in un bed and breakfast: indaga la ProcuraSi tratta di una donna 48 anni, il corpo senza vita scoperto venerdì notte
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Una donna di 48 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno di un bed & breakfast di Villanova Monteleone.
A dare l’allarme, la notte del 14 agosto, sono stati i proprietari della struttura ricettiva. Sul caso la Procura di Sassari ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte.
La vittima, nata a Sassari e residente in Valle D’Aosta, si trovava da qualche giorno in vacanza nell’Isola.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alghero che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, avranno il compito di ricostruire le ultime ore di vita della donna.
Nel frattempo la salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale per essere sottoposta ad autopsia, esami che consentiranno di stabilire le cause della morte.